Vagas de estágio estão abertas

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio no Ministério das Relações Exteriores. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de julho.



As vagas são voltadas para estudantes de diversos cursos superiores, como Arquivologia, Biologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito e Economia.

Os aprovados poderão ser alocados para vagas nas cidades de Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O processo seletivo conta com prova online e entrevista. Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$787,98 para o estágio de 4 horas diárias e de R$ 1.125,69 para o de 6 horas diárias. Além disso, haverá o pagamento de auxílio-transporte de R$ 10 por dia.



As inscrições podem ser feitas pelo site do CIEE .