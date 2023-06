Concurso do TJ RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro)

Com salário de até R$ 33.924,93, este é o certame com a maior remuneração. Podem participar do processo seletivo profissionais com curso superior em direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica (após a graduação) e idade até 65 anos.