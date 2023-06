Divulgação Carreta Furacão abre vaga para novo integrante

A Carreta Furacão abriu processo seletivo para a contratação de um novo dançarino. O candidato selecionado vestirá uma das fantasias já existentes e o valor do salário ainda não foi divulgado.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, habilidade na dança e cursar ou já ser formado no ensino médio. O porta-voz do grupo confirmou que é fundamental que o candidato saiba coreografias dos anos 1990, em especial de pagode e funk.

Em vez de currículo, a equipe pede para que o candidato envie um video dançando, com duração mínima de dois minutos. O vídeo deve contar apresentação pessoal e com a execução de uma coreografia para o funk Quica Cuco deve ser enviado para o WhatsApp da empresa: https://wa.me/5511977171062 .

Também é necessário que o candidato siga o perfil oficial da Carreta Furacão no Instagram, além de marcar cinco pessoas na publicação do processo seletivo, repostar o vídeo do anúncio nos stories e marcar o perfil.

Essas etapas garantem que o candidato seja notado pela equipe e tenha a chance de destacar seus talentos entre os concorrentes. É importante seguir todas as instruções do processo seletivo para ter a candidatura analisada.

Sucesso em todo o Brasil

Formado em 2005, no interior de São Paulo, o grupo ganhou notoriedade em todo o Brasil pelas danças em ruas e pela irreverência dos integrantes que se fantasiam de personagens conhecidos pelo público.

Tamanho foi o sucesso do trenzinho de Ribeirão Preto que outros grupos inspirados na Carreta Furacão passaram a fazer parte de ruas de várias cidades do país.

Só no Instagram, a Carreta Furacão soma mais de 410 mil seguidores. No Tik Tok, algumas publicações das coreografias da turma ultrapassam 100 mil visualizações.