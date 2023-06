Divulgação/Governo Federal Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento Social começou a depositar neste mês o Benefício Variável Familiar de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de sete a 18 anos, atrelado ao Bolsa Família . Com isso, 943,5 mil gestantes começam a receber a partir desta segunda-feira (19) o valor adicional. Averba mensal do programa é de R$ 46,2 milhões.

Há ainda 12,36 milhões de crianças de sete a 11 anos (R$ 601 milhões) e 2,46 milhões de adolescentes de 12 a 18 anos (R$ 119,5 milhões).

Desde maio, o governo paga ainda o Benefício Primeira Infância, destinado a crianças de zero a seis anos. Em todo o país, 9,12 milhões de crianças nessa faixa etária são beneficiadas com o repasse de R$ 1,34 bilhão. De maio para junho, foram incluídas 85,2 mil crianças de até seis anos no programa.

Por conta disso, o Bolsa Família registrou, em junho, o maior repasse médio da história, totalizando R$ 705,40. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 9,8 milhões de beneficiários passaram a receber mais recursos do que no mês passado.

São R$ 14,97 bilhões investidos pelo Governo Federal na folha de pagamento de junho, um aumento de 6,15% em relação a maio. Ao todo, 21,2 milhões de famílias são contempladas pelo programa.

O Governo Federal paga ainda R$ 11,9 milhões em Benefício Extraordinário de Transição para 223 mil famílias beneficiárias, garantindo que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior.

Veja o calendário de pagamentos em junho: