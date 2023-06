Divulgação/Governo Federal Bolsa Família

O novo Bolsa Família supera a casa dos R$ 700 e chega a R$ 705,40 neste mês de junho. Os pagamentos começam nesta segunda-feira (19) para beneficiários com final 1 no Número de Identificação Social (NIS), e seguem até o dia 30. Ainda, os repasses do Governo Federal são de quase R$ 15 bilhões.

O total de famílias que irão receber o Bolsa Família manteve-se em 21,2 milhões, mesmo número de maio. As pessoas contempladas passa dos 54 milhões.

O Benefício Variável Familiar assegura um adicional de R$ 50 a dependentes de sete a 18 anos e a gestantes integrantes da composição familiar. Neste mês de junho, são 15,7 milhões estão nesta categoria, a partir de um repasse de R$ 766 milhões. Mais especificamente, há 943 mil gestantes (R$ 46 milhões) e 14,8 milhões crianças e adolescentes (R$ 720 milhões). Os acrescentamentos permitem que 9,8 milhões de famílias recebam mais recursos neste mês do que em maio.

O Bolsa Família garante R$ 600 mensais a cada beneficiário. O programa conta também, desde março, com o Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar. Em junho, são 9,12 milhões de crianças nessa faixa etária demandam um investimento de R$ 1,3 bilhão.

Segundo o governo Federal, a região Nordeste é a que mais conta com beneficiários. No mês de junho, mais de 9,74 milhões de famílias nordestinas recebem o auxílio no valor médio de R$ 696,76.

Entre os estados, São Paulo é o estado com maior número de famílias contempladas. São 2,575 milhões, com repasses superiores a R$ 1,82 bilhão e benefício médio de R$ 707,27.