DU ANDRADE/Ascom/Ministério da Fazenda Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação





A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou nesta sexta-feira (16) que o governo abrirá 4.436 vagas em concursos públicos neste ano. Ao todo, serão 20 ministérios contemplados (veja a lista abaixo).

A previsão é publicar as vagas em edição extra do Diário Oficial da União ainda nesta sexta (16). Segundo ela, o anúncio já deveria ter sido feito no evento de cem dias de governo, mas faltava apuração das necessidades com outras pastas.

A ministra disse que os critérios adotados para a prioridade dos certames foram: tempo do último concurso aberto; vacâncias; número de aposentadorias nos próximos anos; perda em relação à ocupação máxima pré-existente. Além disso, foi feita uma análise para averiguar se o órgão precisa de servidores em áreas que ainda não existem ou não estão ocupadas.

O impacto orçamentário dessas contratações será de R$ 735 milhões por ano, a contar a partir de 2024, já que os novos servidores devem assumir no final do ano.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Dweck também criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que reduziu drasticamente o número de funcionários públicos. "O governo anterior comemorava como se fosse um avanço de gestão, quando era, na verdade, uma precarização do trabalho".

Ela disse ainda que todos os concursos terão "preocupação especial" com cotas raciais e para pessoas com deficiência.

O ministro do Comércio e Indústria, Geraldo Alckmin, comemorou a abertura de 220 vagas de organismos subordinados à pasta, sendo 120 para o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e 100 para o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).



"São concursos fundamentais para repormos nossos quadros técnicos, após quase 10 anos sem processos seletivos, reduzindo o “custo Brasil” e aumentando nossa competitividade", disse ele nas redes sociais.

Veja a lista de concursos anunciada pelo ministério: