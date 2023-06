Reprodução: redes sociais - 15/06/2023 Lula durante entrevista às rádios de Goiás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (15) que o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano crescerá acima de 2% . Em entrevista a rádios de Goiás, Lula afirmou que a economia pode avançar até mais que 2,5%.

Lula mencionou suas conversas com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, durante o G7, no Japão. O FMI previa que o Brasil cresceria 0,9% neste ano.

"Eu disse para ela que eu queria encontrar com ela no final do ano, porque eu vou no final do ano para a Índia numa reunião do G20. Eu quero no final do ano provar para ela que ela estava errada com relação ao PIB brasileiro. Vamos crescer mais que 0,9%. Vamos crescer acima de 2%, 2,5% e, se acontecer o que estou pensando, a gente pode até crescer um pouco mais."



Apesar do otimismo, o presidente voltou a criticar a taxa básica de juros (Selic) e o Banco Central. Ele citou a reunião do presidente do BC, Roberto Campos Neto, com empresários do varejo, onde ele foi criticado abertamente pela manutenção da taxa em 13,75%.

"Não tem explicação nesse país a taxa de juros a 13,25% com inflação a 4,5%. Não tem nenhum sentido, nenhuma explicação. Não temos inflação de demanda, o povo não está comprando. Temos 72% da população brasileira endividada."



O Boletim Focus, que compila previsões de analistas do mercado financeiro, vem registrando altas consecutivas na expectativa para o PIB, que atualmente é de 1,84%, principalmente após a alta acima do esperado no primeiro trimestre. Na semana passada, a previsão era de expansão de 1,68%.

Com ajuda da agropecuária, que saltou 21,6%, a atividade econômica no primeiro trimestre, o primeiro do governo Lula, cresceu 1,9% no período, em relação ao quarto trimestre do ano passado, segundo dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, medido pelo IBGE.