O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou nesta quarta-feira (14) que a reforma tributária será aprovada com ampla maioria na Câmara dos Deputados.

“Estou confiante, acredito que vamos ter mais de 400 votos. O texto final deve ser apresentado na semana que vem, e o primeiro e o segundo turno vão ocorrer no mês de julho”, declarou o parlamentar durante evento organizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham).

Reginaldo Lopes também afirma que “há um alinhamento entre Câmara e Senado” para que o texto avance com celeridade. “Não há uma disputa por protagonismo. O objetivo é dar ao Brasil competitividade”, diz o deputado.

As declarações ocorrem ao mesmo tempo em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estuda um modo de convencer o Senado a atrelar as discussões sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia à segunda fase da reforma tributária, prevista para tramitar no segundo semestre no Congresso Nacional. *As informações são da Agência Brasil.*

Segundo Haddad, faz mais sentido deixar o tema para o momento em que os tributos sobre a renda forem redesenhados. Sem entrar em detalhes, o ministro disse que a proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira (13) é inconstitucional.

“O próprio Congresso aprovou uma emenda constitucional dizendo que esse benefício [a desoneração da folha] tinha data para acabar. Então estamos sensibilizando os senadores. Vamos insistir que a oportunidade para a discussão não é agora, é para depois da [primeira fase da] reforma tributária, para que a gente possa se debruçar sobre isso”, comentou