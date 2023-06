Edilson Rodrigues/ Agência Senado Omar Aziz

O relator do novo arcabouço fiscal , senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta quinta-feira (15) que o texto apresentado por ele terá mudanças no aprovado pela Câmara dos Deputados. Com isso, a proposta deve retornar à outra Casa para análise, atrasando a aprovação.

Entre as mudanças, Aziz confirmou que sua equipe vai retirar o Fundeb e o Fundo do Distrito Federal da limitação de gastos.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"O meu relatório vem com a retirada dos dois (Fundeb e Fundo do DF). Essa questão de tirar dinheiro do estado para custeio de pessoas é uma questão que não se brinca. Em relação ao Fundeb, ele (Lira) quer ver os números", disse.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou mais cedo nesta quinta que há a possibilidade de o projeto passar por uma nova votação na Câmara. Segundo ele, caso isso ocorra, deve ser visto como uma forma de aprimorar a proposta.

"Vamos prestar esclarecimento com os técnicos. Vi um entendimento e um esclarecimento das consequências (de eventual mudança). Se por ventura voltar para a Câmara, queremos que seja visto como gesto de aprimoramento", afirmou ele.

Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, participaram de reunião com senadores para discutir a proposta.

"O governo está aqui para ajudar a Casa e entender as consequências de casa mudança. Nós fizemos um acordo na Câmara, fazendo várias concessões", afirmou o ministro.