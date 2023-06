Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

A Petrobras anunciou que a partir desta quinta-feira (1º) reduzirá o preço do querosene de aviação em 12,6%, em sua 4ª redução mensal consecutiva.



Segundo a estatal em comunicado, a redução acumulada no preço do produto em 2023 chega a 35%.

Com a nova redução, o valor do metro cúbico do combustível para as refinarias, varia de R$ 3.201,30 em Ipojuca (PE) a R$ 3.424,50 em Canoas (RS).

O querosene é reajustado mensalmente. Desta vez, a redução foi a segunda maior do ano. Em março, a estatal anunciou queda de 13,9%.