Ivonete Dainese Petrobras

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (2) a redução de 11,6% no preço de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras. A queda passa a valer imediatamente.



Os reajustes do QAV são mensais e definidos "por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras", diz a empresa.

O combustível é responsável por 40% dos custos totais das companhias aéreas, impactando diretamente no preço das passagens.

As passagens aéreas subiram 24% no ano passando, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de dezembro.