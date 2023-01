MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou neste domingo (1º) durante sua posse e sinalizou que dará protagonismo aos bancos públicos, que, segundo ele, terão "papel fundamental" no "novo ciclo econômico".

"Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria", declarou o presidente.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Os bancos públicos, especialmente o BNDES, e as empresas indutoras do crescimento e inovação como a Petrobras terão um papel fundamental nesse novo ciclo. Ao mesmo tempo, vamos impulsionar as pequenas e médias empresas, potencialmente as maiores geradoras de emprego e renda", acrescentou.



Privatizações revogadas

No mesmo dia, o presidente também assinou uma série de decretos , entre eles, um "revogaço" de privatizações iniciadas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Como justificativa, o presidente cita "a necessidade de assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público ou sobre o mercado".

As oito instituições listadas no documento, publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira (2), são as seguintes:

I - a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT;

II - a Empresa Brasil de Comunicação - EBC;

III - a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev;

IV - o Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep;

V - Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro;

VI - os armazéns e os imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab constantes do Anexo

VII - a empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras; e

VIII - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. - PPSA.

O presidente também prorrogou a isenção dos impostos federais sobre os combustíveis por 60 dias e assegurou o Bolsa Família de R$ 600. Veja a lista completa.