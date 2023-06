Divulgação/Governo Federal Bolsa Família é aprovado no Senado

A Medida Provisória (MP) que retoma o Bolsa Família foi aprovada nesta quinta-feira (1º) pelo Senado, depois de passar pela Câmara dos Deputados . Agora, o texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Em vigor desde o início de março, o novo Bolsa Família foi aprovado no Congresso mantendo pagamento mínimo de R$ 600 por família, além de benefícios para grupos específicos, como R$ 150 a mais por criança de até seis anos e R$ 50 a mais por gestante ou pessoa entre sete e 18 anos.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Na Câmara, a MP passou a incorporar também o Auxílio Gás, mudança que foi aprovada pelo Senado. Desta forma, as famílias têm garantido o recebimento, a cada dois meses, o valor equivalente a um botijão de gás de 13 quilos.

O Auxílio Gás foi incorporado à MP do Bolsa Família porque a MP que tratava exclusivamente deste benefício perderia validade nesta sexta-feira (2). Sem ter sido votada a tempo pelo Congresso, o governo teria que parar de pagar o Auxílio Gás caso não tivesse havido a incorporação à MP do Bolsa Família.



O Congresso manteve no Bolsa Família as exigências previstas pelo governo, como manter as crianças vacinadas e frequentando escolas.