Imposto de renda bate recorde de declarações

A Receita Federal recebeu 41.151.515 declarações do Imposto de Renda da Pessao Física (IRPF) de 2023, maior número já registrado. O recorde anterior era da edição de 2022 do IRPF, quando 36,3 milhões de declarações foram entregues. O prazo para enviar o documento se encerrou nesta quarta-feira (31).



Além de bater o recorde, o número de declarações também superou as expectativas da Receita neste ano, que projetava atingir 39,5 milhões de contribuintes.

Dos mais de 41 milhões de pessoas que declararam o Imposto de Renda, 60,61% receberão restituição e 19,83% têm impostos a pagar. Além desses grupos, 19,57% ficaram no zero a zero com a Receita, sem taxas a pagar nem a receber.

A grande maioria dos contribuintes (88%) fez a declaração pelo programa do IRPF para computador. Apenas 7% utilizaram o aplicativo para celular.

Neste ano, a Receita disponibilizou a declaração pré-preenchida, que já puxava dados de anos anteriores, facilitando o preenchimento do documento pelos contribuintes. Apesar da facilidade, apenas 24% das declarações entregues usaram o modelo pré-preenchido.

Restituição do Imposto de Renda



O primeiro lote da restituição do IRPF deste ano já foi pago nesta quarta-feira. A seguir, confira o calendário dos próximos pagamentos: