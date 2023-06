Marcello Casal Jr/Agência Brasil Confira quem recebe restituição nesta quarta-feira

A Receita Federal paga nesta quarta-feira (31) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Esse será o maior lote já pago na história, totalizando R$ 7,5 bilhões distribuídos a mais de 4 milhões de contribuintes.



Mais de 95% das pessoas que receberão a restituição do IRPF neste primeiro lote são prioridades legais, como idosos, pessoas com deficiência e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.

Apesar de serem minoria, contribuintes não prioritários também estão neste primeiro lote. Alguns dos critérios para "furar a fila" foram enviar a declaração antes do dia 10 de maio, usar o documento pré-preenchido e optar pelo pagamento da restituição via Pix.

Como consultar a restituição do IRPF

Para saber se vai receber a restituição nesta quarta-feira ou se o pagamento ficou para os próximos lotes, o contribuinte pode fazer a consulta online. Para isso, é necessário acessar a página de restituição no site da Receita Federal e preencher os dados solicitados. A consulta também pode ser feita através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e para iOS .

Próximos lotes



Se o contribuinte não estiver neste primeiro lote, a restituição pode ser paga até setembro. Confira o calendário: