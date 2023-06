FreePik Gasolina fica mais cara a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (1º), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre a gasolina e o etanol anidro passa a ter alíquota fixa em todo o país, o que deve encarecer a gasolina vendida nos postos.

Agora, todos os estados cobrarão taxa fixa de R$ 1,22 por litro de gasolina. O valor é, em média, R$ 0,16 superior ao cobrado até então. Antes da medida entrar em vigor, cada estado cobrava uma taxa específica, que variava entre 17% e 22%, definida a cada 15 dias. A decisão da alíquota única foi tomada em março pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

"A mudança do tributo contribui para reequilibrar a relação entre as receitas e as despesas dos estados, portanto, favorece a melhora de percepção de risco das contas públicas", afirma Fabricio Silvestre, economista do TC.



Rodrigo Leite, professor de Finanças e Controle Gerencial do COPPEAD/UFRJ, acrescenta que "o ICMS sobre combustíveis é uma das fontes de arrecadação mais importantes para os estados", portanto a mudança deve ser significativa nas contas públicas de modo geral.

Gasolina mais cara nos postos

A nova forma de cobrar o ICMS sobre a gasolina deve pesar no bolso dos consumidores. De acordo com levantamento feito pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), apenas três estados brasileiros (Alagoas, Amazonas e Piauí) cobravam, na segunda quinzena de maio, ICMS equivalente a mais de R$ 1,22 por litro. Isso significa que apenas nessas localidades o preço da gasolina vai cair. Nos outros 23 estados e no Distrito Federal, o valor deve subir.

Na segunda quinzena de maio, o valor médio do ICMS por litro de gasolina no Brasil era de R$ 1,059, cerca de R$ 0,16 a menos do que o valor que entra em vigor nesta quinta-feira.

A maior alta deve acontecer no Mato Grosso do Sul, que cobrava a menor taxa de ICMS do Brasil. No estado, o aumento de preço aplicado ao consumidor pode ser de R$ 0,29 por litro de gasolina. Confira:

Estados que terão alta no preço da gasolina a partir de junho

Acre - alta de R$ 0,0346

Amapá - alta de R$ 0,2722

Bahia - alta de R$ 0,0781

Ceará - alta de R$ 0,0666

Distrito Federal - alta de R$ 0,1949

Espírito Santo - alta de R$ 0,2532

Goiás - alta de R$ 0,2872

Maranhão - alta de R$ 0,1239

Minas Gerais - alta de R$ 0,241

Mato Grosso do Sul - alta de R$ 0,2967

Mato Grosso - alta de R$ 0,2686

Pará - alta de R$ 0,1409

Paraíba - alta de R$ 0,2571

Pernambuco - alta de R$ 0,2557

Paraná - alta de R$ 0,216

Rio de Janeiro - alta de R$ 0,2071

Rio Grande do Norte - alta de R$ 0,0154

Rondônia - alta de R$ 0,1711

Roraima - alta de R$ 0,167

Rio Grande do Sul - alta de R$ 0,2902

Santa Catarina - alta de R$ 0,2678

Sergipe - alta de R$ 0,1699

São Paulo - alta de R$ 0,2574

Tocantins - alta de R$ 0,0524

Estados que terão queda no preço da gasolina a partir de junho

Alagoas - queda de R$ 0,0353

Amazonas - queda de R$ 0,1106

Piauí - queda de R$ 0,1195

Na prática, o aumento do ICMS deve quase anular a queda na gasolina anunciada pela Petrobras há duas semanas. Nas bombas, o valor do combustível caiu em média R$ 0,20 por litro, segundo cálculos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



"A medida se equilibra com a última redução de preços nos derivados de petróleo promovida pela Petrobras e deve ter pouco impacto sobre o bolso do consumidor. Para a economia como um todo, como o preço tende a ficar relativamente estável na análise conjunta com a medida da Petrobras, temos poucos efeitos reais", afirma Fabricio.

Etanol será afetado?



A mudança no ICMS é aplicada na gasolina e no etanol anidro, utilizado na composição da gasolina vendida nos postos. Na prática, portanto, os dois combustíveis afetam o valor final da gasolina.

Já o etanol vendido nos postos não será afetado. Isso porque o álcool que chega aos consumidores é o etanol hidratado, que continuará tendo cobrança de ICMS definida por alíquota específica de cada estado. Segundo levantamento da Fecombustíveis, essa alíquota varia entre 9,29% e 21% nesta primeira quinzena de junho.

Diante disso, Rodrigo comenta que o etanol pode ficar mais competitivo frente à gasolina, já que o preço do álcool não deve acompanhar a alta da gasolina.