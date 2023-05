FreePik Gasolina fica mais barata

O preço médio do litro da gasolina nos postos brasileiros caiu R$ 0,20 na última semana, depois do reajuste de preços da Petrobras . A queda foi verificada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na semana entre os dias 21 e 27 de maio, em relação à semana anterior.



Durante a semana, o preço médio do litro da gasolina nos postos foi de R$ 5,26, queda de 3,66% em relação à semana anterior. A gasolina mais cara do Brasil foi encontrada no Amazonas, por R$ 7 o litro, e a mais barata em Goiás, por R$ 4,14.

Quando a Petrobras reduziu o preço de venda da gasolina às refinarias, esperava que o valor praticado nos postos fosse de cerca de R$ 5,20. O preço que chega ao consumidor, porém, depende tanto dos donos de postos quanto da cadeia de distribuição. Para forçar a queda no preço, o governo montou força-tarefa para fiscalizar os postos de combustíveis.

Na última semana, o preço do etanol caiu de R$ 3,99 para R$ 3,84 nos postos, baixa de 3,7%. O maior valor encontrado pela ANP foi de R$ 7,39 por litro, mais alto que o valor máximo da gasolina.