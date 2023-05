FreePik Combustíveis têm corte no preço

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira (16) que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) vai fiscalizar o impacto das reduções de preço anunciadas pela Petrobras para os consumidores finais.



Nesta terça, a estatal anunciou a redução dos valores do gás de cozinha (GLP), do diesel e da gasolina . As quedas são referentes ao valor de venda da Petrobras para refinarias. O preço que chega ao consumidor, porém, ainda depende do restante da cadeia de abastecimento.

"Estou determinando à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça ações coordenadas nacionalmente para fiscalizar o benefício efetivo aos consumidores", anunciou Dino.



As reduções aplicadas pela Petrobras foram as seguintes:

gasolina (antes da mistura com etanol): - R$ 0,40 por litro (-12,6%)

diesel A (antes da mistura com biodiesel): - R$ 0,44 por litro (-12,8%)

GLP: - 8,97 por botijão de 13 kgs (-21,3%)

No início da manhã, a empresa anunciou a mudança na política de preços , deixando de ter a Paridade de Preço de Importação como única métrica analisada.



"Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços", disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.