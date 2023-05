Reprodução/Diogo Zacarias - 30/03/2023 Haddad limita plano de Alckmin

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (26) que o plano do governo para reduzir os preços de carros populares , anunciado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, na quinta-feira (25), vai durar apenas alguns meses.



"Estou falando de um programa que vai durar de três a quatro meses, não de uma coisa estrutural, mas que pode segurar o fechamento de plantas [de fábricas automobilísticas] nessa transição. Você segura a onda no momento que está difícil para o setor", disse Haddad, em entrevista à Globonews.

Ainda alvo de discussões no Planalto, o projeto de redução de impostos federais como IPI e PIS/Cofins, a fim de reduzir o preço final de carros populares entre 1,5% e 10,94%, foi anunciado por Alckmin no Dia da Indústria antes mesmo dos cálculos estarem finalizados.



Segundo o vice-presidente, a Fazenda havia pedido 15 dias para discutir as contas e, só então, o governo publicaria Medida Provisória (MP) com mais detalhes.

Na entrevista desta sexta-feira, Haddad disse que os cálculos devem estar prontos até este domingo (28). "Não é um programa de longo prazo, é tópico, para alguns meses neste ano. Estamos discutindo quantos meses ele vai durar. As contas serão feitas até domingo", afirmou.

A principal preocupação da Fazenda é a respeito do impacto que a medida poderia ter na arrecadação federal. De acordo com cálculos do mercado, o impacto poderia ser de R$ 8 bilhões aos cofres públicos. Segundo Haddad, o impacto fiscal não deve chegar a um quarto desse valor, ou seja, R$ 2 bilhões. "Não passa perto de um programa para 12 meses, estamos discutindo o prazo", disse.



O governo ainda não sinalizou qual será a medida compensatória para aumentar receita em valor equivalente, exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de uma MP.