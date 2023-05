FreePik Os combustíveis têm parcela significativa de seu preço composto por impostos federais e estaduais, como o ICMS

A partir desta quinta-feira (1º) a gasolina vai ficar mais cara em 24 dos 27 estados brasileiros por conta de mudanças no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



A partir de junho, o imposto vai ser cobrado em um valor fixo de R$ 1,22 por litro em todo o país. Até o momento, a cobrança é feita através de uma alíquota percentual que varia de acordo com o estado.

Atualmente, a alíquota varia entre 17% e 22%. Em 24 dos 27 estados da federação, a porcentagem cobrada atualmente é referente a menos de R$ 1,22 por litro, de acordo com levantamento da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), que levou em consideração o ICMS cobrado em cada estado na segunda quinzena de maio.

Isso significa que o preço da gasolina vai aumentar nessas localidades. A maior alta chegará ao Mato Grosso do Sul que, hoje, cobra a menor taxa de ICMS do Brasil. No estado, o impacto ao consumidor pode ser de R$ 0,29 por litro de gasolina.

Os únicos estados que terão diminuição no valor do ICMS com a taxa unificada serão Alagoas, Amazonas e Piauí.

Confira o impacto em cada estado, de acordo com a Fecombustíveis:



Estados que terão alta no preço da gasolina a partir de junho

Acre - alta de R$ 0,0346

Amapá - alta de R$ 0,2722

Bahia - alta de R$ 0,0781

Ceará - alta de R$ 0,0666

Distrito Federal - alta de R$ 0,1949

Espírito Santo - alta de R$ 0,2532

Goiás - alta de R$ 0,2872

Maranhão - alta de R$ 0,1239

Minas Gerais - alta de R$ 0,241

Mato Grosso do Sul - alta de R$ 0,2967

Mato Grosso - alta de R$ 0,2686

Pará - alta de R$ 0,1409

Paraíba - alta de R$ 0,2571

Pernambuco - alta de R$ 0,2557

Paraná - alta de R$ 0,216

Rio de Janeiro - alta de R$ 0,2071

Rio Grande do Norte - alta de R$ 0,0154

Rondônia - alta de R$ 0,1711

Roraima - alta de R$ 0,167

Rio Grande do Sul - alta de R$ 0,2902

Santa Catarina - alta de R$ 0,2678

Sergipe - alta de R$ 0,1699

São Paulo - alta de R$ 0,2574

Tocantins - alta de R$ 0,0524

Estados que terão queda no preço da gasolina a partir de junho