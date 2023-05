Ricardo Stuckert/PR Lula durante encontro com líderes sul-americanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender nesta terça-feira (30) uma moeda comum para transações comerciais entre países da América do Sul.



Em reunião com líderes de 11 nações sul-americanas em Brasília, Lula defendeu uma "unidade de referência comum para o comércio", o que reduziria a dependência do dólar.

O presidente também defendeu mais integração entre os países da região, e falou bastante sobre o legado da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), órgão lançado em 2008 que tinha o objetivo de criar um mecanismo regional sem a influência dos Estados Unidos.

O governo brasileiro buscava relançar a Unasul no encontro desta terça-feira, mas o órgão enfrenta resistências de países que o consideram ideológico.

Em seu discurso, Lula disse que a união dos países sul-americanos "está acima de divergências ideológicas". "Permitir que as divergências se imponham teria um custo elevado, além de desperdiçar o muito que já construímos conjuntamente", afirmou.

"Lembremos que ela [a Unasul] está em vigor. Sete países ainda são membros plenos. É importante retomar seu processo de construção", disse Lula, que admitiu ser necessário "avaliar criticamente o que não funcionou e levar em conta essas lições".



Participaram do encontro os presidentes de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela. A presidente do Peru, Dina Boluarte, não compareceu por estar legalmente impedida de deixar o país, mas foi representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola.