Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comenta resultado do PIB

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (1º) que a alta do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, de 1,9% , mostra que o crescimento da economia pode chegar a 2% até o final do ano.



"Nós estamos já há algum tempo dizendo que o crescimento desse ano vai bater 2%, então está comprovando as projeções da secretaria de política econômica", afirmou Haddad, em entrevista a jornalistas. A última projeção do governo prevê crescimento do PIB a 1,9% no final do ano.

Segundo Haddad, o resultado do primeiro trimestre abre uma "janela de oportunidade" para que os juros sejam reduzidos. Atualmente em 13,75% ao ano, a taxa Selic é motivo de discordância entre o governo e o Banco Central (BC). Nesta quinta, Haddad almoçou com Roberto Campos Neto, presidente do BC, mas disse que ele não sinalizou quanto a instituição pode reduzir a taxa básica de juros.



"Nós temos aí [com o crescimento do PIB] uma oportunidade muito boa, porque a inflação está vindo controlada, juros futuros caindo bastante sensivelmente, o que abre uma janela de oportunidade importante para a política monetária", declarou o ministro.

Mais cedo, o Ministério da Fazenda divulgou nota indicando "viés positivo" para o PIB de 2023, após o resultado do primeiro trimestre, que foi acima do esperado pelo governo, que projetava elevação de 1,2%.

"Esse resultado eleva o viés positivo para projeção de crescimento da SPE [Secretaria de Política Econômica] em 2023, atualmente em 1,9%", disse a nota. A pasta acrescentou, porém, que o segundo trimestre deve registrar "desaceleração do crescimento da agropecuária uma vez que o aumento da produção de grãos tem impacto muito mais pronunciado no primeiro trimestre".



Em sua fala a jornalistas, Haddad disse ser necessário ter cautela. "Nós devemos ter cautela também, porque o agro veio muito forte, então a gente tem que começar a pensar em 2024. Para manter a economia gerando emprego, a gente precisa tomar cuidado com 2024", afirmou.