Lula Marques/ Agência Brasil - 23/03/2023 Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), celebrou a aprovação do novo marco fiscal e disse, em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (24), que agora o foco será a aprovação de uma reforma tributária "para todos".



"A gente entende que a contribuição que o parlamento deu como sempre foi de muita valia para o aprimoramento do texto, com a tranquilidade na baixa dos juros do país de maneira equilibrada e consistente, sem nenhum tipo de artificialismo", disse Lira, que pontuou que a aprovação com folga mostra um Congresso "amadurecido".

Nesta terça, o texto foi aprovado com 372 votos favoráveis e 108 contrários.

"Após o arcabouço, vamos focar nossas atenções em uma reforma tributária para todos, justa, simplificada, mais próspera e que traga realmente investimentos externos para o país", continuou o presidente da Câmara.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também citou a reforma tributária após a aprovação do novo marco fiscal . Segundo o petista, "Esse placar expressivo nos dá muita confiança de que a reforma tributária é a próxima tarefa a cumprir. O presidente [da Câmara dos Deputados] Arthur Lira deixou muito claro ontem no almoço que pretende votar a reforma tributária na Câmara no primeiro semestre".