Bento Viana/Divulgação Sede da Caixa Econômica Federal em Brasília

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quarta-feira (24), a contratação de mais 800 empregados que foram aprovados no concurso de 2014. Os aprovados serão convocados a partir de junho para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. Todo o processo de contratação deverá ocorrer até o final do segundo semestre deste ano.

A convocação dos empregados é para início imediato. A remuneração inicial é de R$ 3.597, além de benefícios.

O número de contratações segue o limite estabelecido pela Secretaria de Coordenações das Estatais (Sest), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que é de 87.544 pessoas. A última contratação realizada pela Caixa ocorreu há mais de um ano.

Maria Rita Serrano , presidente da estatal, celebrou as contratações. "Desde quando eu era conselheira de administração do banco, eu vinha batalhando para contratar mais empregados. Dessa forma, vamos melhorar as condições de trabalho, o atendimento à população e, assim, vamos construindo uma nova Caixa para um novo Brasil”, disse.

Lucro

No primeiro trimestre de 2023, o banco apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 1,9 bilhão, excluindo efeitos extraordinários, representando uma diminuição de 5,3% em comparação com o resultado do último período de 2022. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve uma queda de 23,9% no lucro.