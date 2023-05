Redação 1Bilhão Educação Financeira Aposentados: INSS inicia pagamento da parcela do 13º salário

O sistema do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está fora do ar nesta segunda-feira (22), dois dias antes do início do pagamento das aposentadorias de maio e do 13º antecipado. Com isso, segurados da Previdência Social não conseguem acessar os dados do pagamento.



Em nota divulgada nesta manhã, a Dataprev (empresa responsável pelo sistema de informática do INSS) explicou que ocorreu uma falha durante uma manutenção feita em equipamento de armazenamento nesse domingo (21) no Datacenter do Rio de Janeiro.



Os segurados que dependem do serviço para emitir a declaração de informe de rendimentos para prestação de contas do Imposto de Renda também não conseguem ter acesso ao documento.

O INSS recomenda, portanto, que quem precisar acessar algum serviço ligue para o telefone 135, da Central do INSS.

Alguém levante o sistema do meu INSS pq ele caiu e até agora não conseguiu levantar. pic.twitter.com/J4hNyrc7WQ — O Caloteiro do FIES 📚📖👨‍🎓 (@EduardDuart6) May 22, 2023

Gente??? O app e o site do MEU INSS tá fora do ar??? Queodioooo — João Vicon ✨ (@joaovicon) May 21, 2023

A Dataprev disse que conseguiu reestabelecer o sistema, mas o site segue fora do ar. Nesta manhã, o portal apresentava o erro 500 (Internal Server Error), enquanto o aplicativo gerava a seguinte mensagem: "Ocorreu um erro ao buscar seus dados".

A consulta a dados do 13º foi liberada na última sexta-feira (19). Os pagamentos iniciam nesta quarta e serão divididos em duas parcelas. Veja o calendário:

Calendário da primeira parcela para quem recebe até um salário mínimo (é o mesmo calendário da aposentadoria)

1 25 de maio;

2 26 de maio;

3 29 de maio;

4 30 de maio;

5 31 de maio;

6 1 de junho;

7 2 de junho;

8 5 de junho;

9 6 de junho;

0 7 de junho;

Calendário da segunda parcela para quem recebe até um salário mínimo

1 26 de junho;

2 27 de junho;

3 28 de junho;

4 29 de junho;

5 30 de junho;

6 3 de julho;

7 4 de julho;

8 5 de julho;

9 6 de julho;

0 7 de julho;

Calendário da primeira parcela para quem recebe acima de 1 salário mínimo (é o mesmo calendário da aposentadoria)

1 e 6 1 de junho;

2 e 7 2 de junho;

3 e 8 5 de junho;

4 e 9 6 de junho;

5 e 0 7 de junho;

Calendário da segunda parcela para quem recebe acima de 1 salário mínimo