Agência Câmara Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA)

O relator do novo arcabouço fiscal , deputado Cláudio Cajado (PP-BA), disse que adiou a entrega do relatório para a próxima segunda-feira (15) a pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Cajado se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta quinta-feira (11) para acertar detalhes do texto.

O marco fiscal foi enviado pelo governo federal no mês passado ao Congresso, mas vem enfrentando dificuldades para ser elaborado entre os congressistas de modo a garantir a aprovação.

"Estive com o presidente (da Câmara) Arthur Lira (PP-AL) e ficou acertado que, a pedido do ministro Haddad, que solicitou que esperássemos ele retornar ao Brasil e, também, de dar conhecimento do esboço do substitutivo aos líderes partidários, definiu-se que na próxima segunda-feira será feita a apresentação do relatório para os líderes e, a partir daí, definimos o texto consensualizado e a data da votação", declarou Cajado.



Ele criticou integrantes da base do governo que, ao invés de apoiar o texto, estão sugerindo mudanças.

“Estamos também tendo dificuldades em alguns encaminhamentos junto ao governo porque existem membros, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que integra o governo, e estão se posicionando contra. O governo também precisa ajudar para ter um discurso único e definir quem fala pelo governo nesse processo”, disse.

No fim de semana, o deputado pretende se reunir com líderes partidários e finalizar o arcabouço.

"Aproveitarei este fim de semana para arrumar as sugestões que recebi ao longo da semana, tanto das diversas bancadas partidárias quanto da parte governo. Por fim, se tudo der certo, devo apresentar o relatório na próxima semana, possivelmente na terça-feira, se os líderes e o presidente Artur assim decidirem", afirmou.



“Combinamos que o texto será apresentado inicialmente aos líderes partidários e, nesse sentido, nós vamos fazer uma conversa ampla com os líderes e a partir daí os ajustes a serem feitos e vamos, obviamente, disponibilizá-lo para a imprensa e a sociedade”, disse.