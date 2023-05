FreePik Gasolina

Na primeira semana de maio de 2023 o preço médio do litro da gasolina no município de São Paulo foi de R$ 5,401, o que representa uma queda de 0,59% em relação à média registrada na semana anterior, quando foi de R$ 5,433. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos da capital paulista entre os dias entre os dias 1º e 07 de maio.

Considerando os preços praticados nos diferentes bairros da cidade, houve grande variação. O bairro com a gasolina mais cara, com valor médio de R$ 7,215 o litro, foi Alto de Pinheiros. Já o preço mais barato foi encontrado no bairro Vila Livieiro, a R$ 4,390 o litro. A diferença entre os dois valores é de 64,4%.

Veja, abaixo, a relação dos dez bairros com a gasolina mais cara e dos dez bairros com a gasolina mais barata no município de São Paulo.

Menores preços

Bairro Valor médio (R$)



Vila Livieiro 4,390

Pari 4,773

Vila Nova Curuça 4,819

Jardim Silva Teles 4,823

Socorro 4,840

Imirim 4,850

Parque Paulistano 4,890

Vila Jaguara 4,890

Vila anastacio 4,890

Cidade dutra 4,905

Maiores preços

Bairro Valor médio (R$)