Arquivo/Agência Brasil Botijão de gás fica mais caro em quase todo o Brasil

O preço do gás de cozinha (GLP) subiu em 17 estados e no Distrito Federal após a unificação das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passou a valer neste mês, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



O valor de imposto por botijão de 13 kg passou a ser de R$ 16,60 em todo o país, taxa maior do que a cobrada anteriormente na maior parte dos estados. Em médio, o preço do botijão subiu de R$ 107,54 para R$ 108,13.

O Sergipe foi o estado onde o aumento na última semana foi o maior, com alta de R$ 5,17 por botijão. Em seguida, aparecem o Amapá (R$ 3,23) e Pernambuco (R$ 1,47). Já dentre os estados que tiveram queda no preço, a maior baixa foi no Rio Grande do Norte (R$ 0,69).

De acordo com o levantamento da ANP, o botijão de gás mais caro do Brasil é vendido em Roraima, com preço médio de R$ 129,63. Confira os rankings abaixo.

Estados com maiores aumentos no preço do botijão de gás de 13 kg



Sergipe: R$ 5,17

Amapá: R$ 3,23

Pernambuco: R$ 1,47

Mato Grosso do Sul: R$ 1,30

Rio Grande do Sul: R$ 1,17

São Paulo: R$ 1,16

Rio de Janeiro: R$ 0,96

Tocantins: R$ 0,95

Rondônia: R$ 0,91

Pará: R$ 0,64

Goiás: R$ 0,50

Piauí: R$ 0,48

Bahia: R$ 0,26

Minas Gerais: R$ 0,24

Mato Grosso: R$ 0,13

Espírito Santo: R$ 0,13

Amazonas: R$ 0,12

Distrito Federal: R$ 0,01

Acre: queda de R$ 0,14

Santa Catarina: queda de R$ 0,18

Paraná: queda de R$ 0,19

Maranhão: queda de R$ 0,20

Roraima: queda de R$ 0,28

Ceará: queda de R$ 0,30

Alagoas: queda de R$ 0,37

Paraíba: queda de R$ 0,41

Rio Grande do Norte: queda de R$ 0,69

Estados com valores mais altos no botijão de gás de 13 kg