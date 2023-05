Agência Câmara Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA)

O relator da proposta de um novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado (PP-BA), encontrará, nesta terça-feira (9), o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), para tratar sobre eventuais mudanças que o texto sofrerá no Congresso Nacional.

Sem dar detalhes sobre quais assuntos seriam tratados, ele confirmou o encontro em conversa com jornalistas.

"Tenho hoje uma reunião com o ministro Padilha, às 20h, no Palácio do Planalto. Ele me ligou ontem para que nós pudéssemos conversar, junto com o líder Guimarães, e eu estarei lá para ouvir as impressões que tenham em relação ao projeto. Mas o que eu posso adiantar é que estamos conversando muito com os técnicos da Fazenda e do Planejamento, e os técnicos do parlamento", declarou.

Padilha havia dito que, no "esforço de cumprir o calendário", gostaria de uma reunião com o relator antes da apresentação do relatório final.

A expectativa do governo federal é aprovar o texto ainda neste semestre, mas encontra dificuldades em construir uma base suficiente para aprovar uma PEC, que precisa de dois terços dos deputados e senadores favoráveis.

Mesmo com a reunião marcada, Cajado disse que apresentará o relatório ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda nesta quarta-feira (10).

"Estamos discutindo tecnicamente tudo que contém no texto original. Acreditamos que podemos avançar para que amanhã ou no máximo quinta-feira o relatório possa estar disponibilizado. Obviamente entrarei em contato com o presidente Arthur Lira para saber se ele mantém a intenção de votar o projeto na terça que vem"