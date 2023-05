Marcello Casal Jr/Agência Brasil Trabalhadores terão direito a portabilidade do VR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira (1º) Medida Provisória (MP) que adia por um ano a possibilidade de trabalhadores escolherem a empresa gestora do seu vale-alimentação e vale-refeição.



Nesta segunda-feira, passaria a valer a portabilidade gratuita da prestadora de serviço do vale-alimentação e vale-refeição, permitindo que o trabalhador escolhesse a empresa, e a interoperabilidade do benefício, que obrigaria estabelecimentos que aceitam uma bandeira a aceitarem todas, assim como acontece com cartões de crédito.

Na MP, o governo adia a entrada em vigor dessas duas medidas para o dia 1º de maio de 2024, ampliando o prazo para que a portabilidade e a interoperabilidade sejam regulamentadas.



O texto da MP passa a valer imediatamente, mas ainda precisa ser votado no Congresso Nacional em 120 dias para não perder a validade.