Marcello Casal jr/Agência Brasil - 29.11.2021 Botijão de gás fica mais caro

O preço do botijão de gás de cozinha vai subir a partir desta segunda-feira (1º), devido à mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que agora terá valor único em todo o país. De acordo com cálculos do Sindigás, que representa as distribuidoras do setor, o aumento médio do imposto será de 11,9%.



Em média, o ICMS equivale a R$ 14,60 do valor do botijão de gás, taxa que vai subir para R$ 16,34 neste mês (considerando o botijão de 13 kg). Com a taxa unificada, 21 das 27 unidades da federação terão aumento no preço do botijão de gás.

Anteriormente, cada estado cobrava um ICMS diferente no produto (cuja média representava R$ 14,60 por botijão). O novo valor fixo para todas as unidades da federação, de R$ 1,2571 por quilo, representa uma alta na maioria dos casos, e uma queda em alguns estados.

A maior alta será no Mato Grosso do Sul, com impacto de 84,5%. No Ceará e no Espírito Santo, não haverá mudança de preço, enquanto os estados do Acre, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Santa Catarina terão queda no preço do botijão de gás.

Confira o aumento ou redução do ICMS que incide sobre o botijão de gás em cada estado, de acordo com cálculos do Sindigás: