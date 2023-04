José Cruz/ Agência Brasil Lula ainda não definiu fórmula de reajuste do salário mínimo

Na próxima segunda-feira, 1º de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar a nova fórmula que vai reajustar o salário mínimo nos próximos anos. Essa fórmula, porém, ainda é discutida dentro do governo, que ainda não tomou uma decisão.



De acordo com o jornal O Globo, há duas propostas principais na mesa de Lula: uma do Ministério da Fazenda e outra do Ministério do Trabalho.

De um lado, a equipe do ministro Fernando Haddad quer adotar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de dois anos antes somado ao Índice de Preços Consumidor (INPC).

Do outro lado, a equipe de Luiz Marinho defende a variação integral do PIB, mantendo a referência de dois anos antes, mais o INPC. Essa proposta tem o apoio das centrais sindicais, segundo o jornal.



Cálculos da equipe técnica envolvida na decisão mostram que o salário mínimo subiria mais em 2024 se a proposta do ministro do Trabalho for a escolhida por Lula. Considerando estimativa de 5,3% para o INPC, variação do PIB per capita de 2,2% e do PIB de 2,9% (ambos referentes a 2022), o salário mínimo em 2024 seria de R$ 1.419 na fórmula de Haddad e de R$ 1.429 na fórmula de Marinho.



Segundo cálculos do governo, cada real reajustado no salário mínimo impacta as contas públicas em cerca de R$ 300 milhões ao ano. De acordo com o jornal O Globo, Lula ainda não bateu o martelo sobre qual proposta anunciar na próxima semana.