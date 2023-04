Raphael Ribeiro/BCB Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vai ao Senado nesta terça

Alvo de críticas do governo federal, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, vai ao Senado nesta terça-feira (25) prestar esclarecimentos diante da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) a respeito da alta taxa de juros. Desde agosto do ano passado, a Selic está em 13,75% ao ano.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



O pedido para a comissão convidar Campos Neto foi apresentado pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e votado pelos demais. Como se trata de um convite, e não uma convocação, o presidente do BC não seria obrigado a comparecer ao Senado.

A alta taxa de juros é bastante criticada por membros do governo e pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já deu diversas declarações criticando Campos Neto.



O BC define a taxa de juros para controlar a inflação e cumprir a meta. Para este ano, a meta é de 3,25% ao ano. Ela é considerada cumprida se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechar o ano dentro de uma margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, entre 1,75% e 4,75%.