Fernando Frazão/Agência Brasil Eletrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta segunda-feira (24) o aumento da remuneração paga pela Eletrobras aos seus executivos, promovido após a empresa passar pelo processo de privatização. Em reunião com empresários portugueses, Lula disse que o salário "passou de R$ 60 mil para R$ 360 mil".

"Nós privatizamos a nossa maior empresa de energia elétrica, a Eletrobras. Ela foi vendida por US$ 36 bilhões, se não me falha a memória. Quando foi vendida, a primeira coisa que a diretoria fez foi aumentar o salário da diretoria de R$ 60 mil por mês para R$ 360 mil por mês", afirmou no Fórum Empresarial Portugal-Brasil, realizado em Matosinhos, no norte de Portugal.



O presidente definiu como "absurdo" ter que indicar um conselheiro para a Eletrobras, que segundo ele receberia salário de R$ 200 mil para "trabalhar uma vez por mês".



Durante uma assembleia geral extraordinária, conselheiros da administração teriam o maior aumento na empresa, que passaria de R$ 5.440 para R$ 200 mil. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, coletou um aumento salarial de R$ 52.300 para R$ 300 mil por mês.

No Fórum, Lula reforçou que sua gestão não venderá estatais e criticou as privatizações feitas pelo governo anterior.

"Nós nos desfizemos do nosso patrimônio, que ficou menor, e a qualidade do serviço não melhorou", afirmou.



No mês passado, o presidente disse que irá brigar judicialmente para reverter a privatização da Eletrobras. Segundo a colunista do jornal O GLOBO, Malu Gastar, Casa Civil e a Advocacia-Geral da União (AGU) já elaboram uma estratégia para desfazer, na Justiça, a venda da empresa.