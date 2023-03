Reprodução/TV Brasil Lula durante evento de Dia das Mulheres no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu nesta terça-feira (21) que irá brigar judicialmente para reverter a privatização da Eletrobras, aprovada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações foram dadas em entrevista ao canal TV 247.

Lula disse que a União acionou a Justiça contra a redução do poder de voto do governo na empresa e contra o preço para recompra de ações da elétrica.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Espero que a gente volte, se tiver condições, a ser dono da Eletrobras", disse Lula, que classificou a privatização como um "crime de lesa pátria".

O presidente também criticou a distribuição de dividendos da Petrobras e disse que também brigará para reverter a venda de ativos já contratados da empresa.

"Têm uma briga jurídica que nós queremos resolver na política e não na questão jurídica", declarou.

"A Petrobras não foi feita para exportar óleo cru. Ela é uma empresa de energia, que tem que estar preocupada com gás, com biodiesel. Não tem que estar preocupada com o lucro para distribuir entre os acionistas. Tem que investir em novas fontes de energia para o Brasil."