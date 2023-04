Divulgação CEO da Hurb, João Ricardo Mendes, pede renúncia

O CEO e fundador da Hurb, João Ricardo Mendes, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (24), após ter circulado nas redes sociais um vídeo seu xingando, ameaçando e expondo um cliente.



Nas últimas semanas, alguns hotéis cancelaram reservas feitas pelo Hurb após atrasos nos pagamentos por parte da plataforma, o que gerou muitas reclamações de clientes nas redes sociais. Em uma conversa por telefone com um dos consumidores, João Ricardo o xingou e ameaçou. Após o vídeo ser divulgado, o empresário decidiu deixar o comando da companhia.

"Esses recentes acontecimentos, na verdade, foram erros do 'João Ricardo Mendes' e não de uma companhia inteira que é muito maior do que eu", escreveu ele, em sua carta de renúncia.



"Está claro que este acontecimento é um reflexo de mim - e as críticas que recebi são um forte lembrete de que devo mudar fundamentalmente como líder e crescer. Esta é a primeira vez que estou disposto a admitir que preciso separar o João 'Pessoa Física' do João 'Pessoa Jurídica', pois estou prejudicando muitas pessoas", escreveu.

Apesar de ter deixado o cargo de CEO, João Ricardo permanece como responsável legal do Hurb e principal acionista da empresa. A partir desta terça-feira (24), o cargo de CEO será assumido interinamente pelo atual conselheiro geral, Otávio Brissant.

Entenda o caso



Na última sexta-feira (21), veio a público um vídeo no qual João Ricardo xinga e ameaça um cliente da Hurb. Na gravação, o empresário aparece ligando para um consumidor que faz parte de um grupo no WhatsApp chamado "#HurbKdMeuvôo".

No vídeo, João Ricardo chama o cliente de "retardado", "otária" e "bundão", faz ameaças a ele e diz que já "puxou sua capivara toda" e que "está arriscado alguém bater nessa merda da sua casa".

Esta não foi a primeira vez que o fundador do Hurb debochou de clientes da empresa. Em 13 de abril, ele próprio publicou um vídeo em sua página no LinkedIn no qual deixa seu tênis em cima de uma faixa de protesto de consumidores.

Inicialmente chamada de Hotel Urbano, a Hurb oferece pacotes de viagens por preços mas acessíveis. Nos últimos tempos, a empresa tem enfrentado polêmicas por deixar clientes na mão ao não entregar os serviços contratados.