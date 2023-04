Agência Brasil Preço do diesel cai novamente e tem um recuo de mais de 2% em abril, aponta último levantamento da Ticket Log

Dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) referente ao período de 1º a 13 de abril, apontaram que o preço médio do litro do diesel continua em baixa no fechamento da primeira quinzena do mês. O preço do tipo comum encerrou o período a R$ 6,15, 2,41% menor ante março. Já o diesel S-10 foi comercializado a R$ 6,27, com recuo de 2%.



Na análise por Estado, apenas o Alagoas e Roraima registraram acréscimo no preço médio dos dois tipos de diesel. Nos postos alagoanos o tipo comum fechou a R$ 6,41, com acréscimo de 1,26%, ante março, e o S-10 a R$ 6,58 com aumento de 1,09%. Já em Roraima, o diesel comum ficou 0,27% mais caro e foi vendido a R$ 7,72; e o S-10 ficou 0,09% mais caro e foi comercializado a R$ 7,82.



“Quando comparado a março, subiu de um para dois o número de Estados que apresentaram alta no preço dos dois tipos de diesel. Ainda assim, o combustível segue tendência de redução no País, reflexo também do último reajuste para menos no valor do combustível no repasse às refinarias. Esse recuo de 9,99% acumulado desde dezembro para o diesel também reflete no mercado como um todo, como na redução no último Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.



O Amapá liderou o ranking das reduções mais expressivas, de 7,90% para o tipo comum, que fechou a R$ 6,75; e de 4,88% para o tipo S-10, que foi comercializado a R$ 6,35.



O Paraná comercializou o diesel comum pelo preço médio mais baixo, a R$ 5,53, e também o S-10 a R$ 5,61. As médias mais altas foram identificadas nas bombas de abastecimento de Roraima, com o tipo comum fechando a R$ 7,72 e o S-10 a R$ 7,82.



Todas as cinco regiões brasileiras registraram recuo de mais de 1,75% no preço médio dos dois tipos de diesel. A média mais baixa para o combustível foi registrada na Região Sul, a R$ 5,66 o comum e R$ 5,72 o S-10. Já a média mais alta, foi identificada nos postos de abastecimento do Norte, a R$ 6,66 o comum e R$ 6,86 o S-10.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.