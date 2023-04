Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda Lula, Haddad e Lira se reuniram na tarde desta terça-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu nesta terça-feira (18) os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, pelo comprometimento com as pautas da equipe econômica.

"Vêm mostrando seriedade em relação às medidas - algumas do governo passado, como no caso do preço de transferência", citou, entre outras medidas.

Haddad disse que seguirá contando com a colaboração dos presidentes do Congresso e que enviará o projeto do voto de minerva do Conselho de Administração de recursos fiscais (Carf) na "semana que vem".

Haddad entregou, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o novo arcabouço fiscal ao Congresso Nacional nesta terça-feira (18). Segundo ele, o texto representa apenas uma lei de responsabilidade, que precisa ser acompanhada de outras medidas para garantir o equilíbrio do próximo ano.

Entre essas medidas, o ministro da Fazenda citou a necessidade de aprovar a reforma tributária.

"Sou da opinião de que temos de ter um orçamento simples, que tenha a despesa fixada como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e que, assim, tenha uma estabilidade no tempo", argumentou.

Ele também disse ser fundamental a redução dos juros. "Não vejo dificuldade nisso", defendeu.

Haddad também repetiu que confia na aprovação do arcabouço por senadores e deputados. "Ninguém quer fazer oposição ao Brasil", afirmou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), afirmou nesta terça-feira (18) que o novo arcabouço fiscal será votado em até 10 de maio pelos parlamentares. A proposta substituirá a regra do teto de gastos, criado em 2016.