Lula Marques/ Agência Brasil - 04/04/2023 Tebet detalhou PLDO nesta segunda

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira (17) que o salário mínimo terá aumento real no próximo ano, diferente do que está previsto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024, enviado pela pasta na última sexta-feira (14) ao Congresso Nacional.



No PLDO, está previsto salário mínimo de R$ 1.389. O valor é referente a um reajuste de 5,2% em relação ao valor de R$ 1.320 que deve ficar vigente a partir de maio deste ano.

Esse reajuste, explicou Tebet, considera apenas a variação esperada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil, sem aumento real (acima da inflação). Quando o salário mínimo não tem aumento real, isso significa que o poder de compra do trabalhador continua o mesmo do salário anterior, já que é aplicada apenas a correção em relação à inflação.

"É óbvio que não há a menor chance do presidente no ano que vem não dar aumento real do salário mínimo", disse a ministra, durante coletiva de imprensa para detalhar o PLDO .



Segundo Tebet, o aumento real será definido a partir do "percentual permitido pelo espaço fiscal", e dependerá tanto da aprovação do arcabouço fiscal quanto do incremento da receita federal.



"Se tire de qualquer lugar, mas o presidente não vai descumprir uma promessa de campanha. O aumento vai ser real", prometeu a ministra.