Fernando Frazão/Agência Brasil Um dos indicados deveria presidir o Conselho de Administração

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) considerou dois executivos indicados pelo governo federal para o Conselho de Administração da Petrobras como inelegíveis, segundo informou a estatal nesta quinta-feira (13).



A Superintendência de Relações com Empresas da CVM considerou que Pietro Adamo Sampaio Mendes e Sérgio Machado Rezende não estão aptos a assumirem os cargos no Conselho. Os motivos não foram revelados.

Tanto o Comitê de Elegibilidade quanto o Conselho de Administração da Petrobras já haviam chegado à mesma conclusão.

A decisão final, porém, será feita pela assembleia geral da estatal, em reunião marcada para o próximo dia 27. Na ocasião, esses e outros conselheiros indicados passarão por votação, que também incluirá o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.



Dos dois nomes barrados, Pietro foi indicado pelo governo para assumir o comando do Conselho de Administração da Petrobras.