Crédito: Ricardo Stuckert Lula e Jean Paul Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que o ajuste organizacional promovido na empresa e aprovado nesta semana é a "primeira etapa" da reformulação que pretende fazer na estatal. Entre as novidades, está a criação da diretoria de Transição Energética e Energias Renováveis.

"Na segunda reunião da nova diretoria executiva, foi aprovada a proposta da primeira etapa do ajuste organizacional a ser submetida ao Conselho de Administração. Com essas alterações, estamos descarbonizando o primeiro escalão da empresa através da ampliação dos escopos de algumas tradicionais diretorias técnicas associadas exclusivamente ao petróleo", disse Prates em vídeo enviado ao jornal O GLOBO.



Prates declarou ainda que o setor de Desenvolvimento da Produção vai incorporar o Cenpes, área de pesquisa da empresa. Destacou ainda que a área de Refino vai abarcar os derivados de gás e biocomponentes:

"Haverá a gradual evolução para o biorefino e outros processos industriais e químicos mistos, além de novos produtos e marcas a serem desenvolvidos."



A nova diretoria, de transição energética, será comandada por Maurício Tolmasquim, que coordenará as atividades de descarbonização, mudanças climáticas, novas tecnologias e sustentabilidade e incorporará as atividades comerciais de gás natural.

"Seguiremos com esse processo de discussão interna e aprovações no âmbito da diretoria executiva e do Conselho de Administração nos próximos dias com o objetivo de conduzir a Petrobras além do pré-sal e das novas fronteiras da Margem Equatorial", disse Prates.



A empresa também irá reformular outros postos:

A atual Diretoria de Desenvolvimento da Produção, ocupada por Carlos José do Nascimento Travassos, passa a ser denominada Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação, e incorporará o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello (Cenpes).

A Diretoria de Refino, Gás e Energia, ocupada por William França da Silva, passa a ser denominada Diretoria de Processos Industriais e Produtos, incluindo os derivados do refino de petróleo e os derivados de gás e biocomponentes.

A atual Diretoria de Comercialização e Logística, ocupada por Claudio Romeo Schlosser, passa a ser denominada Diretoria de Logística, Comercialização e Mercados.

A Diretoria de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade será extinta. A Diretora Executiva Clarice Coppetti será indicada para a nova Diretoria de Gestão Corporativa, que administrará os processos internos de gestão de pessoas, saúde, meio ambiente e segurança (SMS) e serviços compartilhados - e incorporará a estrutura de transformação digital e tecnologia de informação. Carlos Augusto Barreto seguirá responsável pela área de Transformação Digital, que ficará ligada a Diretoria de Gestão Corporativa. As gerências executivas de comunicação e marcas, responsabilidade social e relacionamento externo ficarão diretamente ligadas à Presidência.

Estão mantidas as Diretorias de Exploração e Produção e Governança e Conformidade.

O ajuste organizacional não altera o número atual das Diretorias e não gera aumento de custos para a Companhia. A proposta seguirá os trâmites de governança da Companhia, estando sujeita à aprovação do Conselho de Administração.