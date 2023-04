José Cruz/ Agência Brasil - 30/03/2023 Simone Tebet espera aprovação rápida do arcabouço fiscal

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quarta-feira (12) que o arcabouço fiscal deve ser aprovado no Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo ela, a Câmara dos Deputados deve aprovar o texto em maio e enviá-lo ao Senado na sequência.



"Acredito que o Congresso aprova até o fim do primeiro semestre. O arcabouço está muito bom", declarou a ministra.

Tebet está fazendo uma revisão do projeto do arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad , no final de março. O texto deve voltar à Fazenda nesta quinta-feira (13) e ser encaminhado ao Congresso no início da próxima semana .



A ministra acrescentou que o arcabouço fiscal, a reforma tributária e a queda na inflação devem compor um cenário favorável para a redução dos juros no Brasil. "Acredito que teremos boas surpresas em junho", afirmou.