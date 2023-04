FreePik Gasolina

A gasolina voltou a pesar no bolso dos brasileiros. Isso porque, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o combustível subiu 8,33% em março. Além da gasolina, o etanol (3,20%) também subiu. Diante desse aumento dos combustíveis, o grupo de Transportes teve a maior alta do índice em março, no IPCA. Com a notícia do aumento, a educadora financeira Aline Soaper alerta que pesquisa de preços é a alternativa na hora de economizar para abastecer, além de outras estratégias para gastar menos.

“Em março, o governo federal retomou a cobrança de tributos para combustíveis que havia sido limitada. Além disso, as altas do petróleo, intensificadas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia e a instabilidade do cenário externo em relação à produção e exportação da commodity também são fatores de alerta, que vão continuar. O ideal é buscar estratégias para economizar e até reduzir o uso dos veículos”, explica Aline Soaper.

A educadora financeira ainda indica que o consumidor fique atento para os preços cobrados nos postos de combustíveis. Os postos têm liberdade para colocar seus próprios preços e, pode acontecer, de um ou outro cobrar valores abusivos e o consumidor acabar pagando mais caro. Para a especialista, o importante, na hora de abastecer, é que o consumidor pesquise o preço e faça essa consulta em mais de um posto de combustível para saber onde fica mais em conta abastecer. “Lembre-se de calibrar os pneus e fazer revisão no veículo, isso evita imprevistos e economiza combustível inclusive. É importante estar atento aos postos que batizam o combustível, porque aí o barato pode sair caro, inclusive no que diz respeito a manutenção dos veículos”, ressalta Soaper.

A especialista recomenda também, se possível, uma análise sobre a necessidade do uso dos veículos e a forma de fazer as viagens, ou seja, segundo Aline é possível planejar utilizar o veículo próprio somente algumas vezes na semana. Outra dica é usar os pontos acumulados nos programas de benefícios de cartão de crédito para pagar o combustível, nos postos conveniados. Além disso, algumas redes de postos têm benefícios de acúmulo de pontos – um clube de fidelidade – que oferece descontos nos postos selecionados. Até algumas companhias áreas tem parceria com a rede de postos, que permite ganhar milhas para cada litro abastecido.

“Também é importante abastecer, de preferência, nos postos que estão na sua rota diária, especialmente nas proximidades da casa ou do trabalho. O custo de um veículo pesa no bolso dos consumidores, e o aumento nos impostos sobre os combustíveis pesam ainda mais nesse custo. Para se ter uma ideia, o custo de manutenção de um veículo já quitado é, em média, de 2% do valor de compra do mesmo, ou seja, vale a pena traçar estratégias e economizar”, finaliza Aline Soaper.