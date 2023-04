Luciano Rodrigues Dólar opera em queda

O dólar opera em queda nesta terça-feira (11), após divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março. Fechando o mês com alta de 0,71%, a inflação ficou abaixo do esperado pelo mercado, fazendo com que a cotação do dólar caísse.



Na mínima do dia, o dólar chegou a R$ 4,9894, primeira vez que ficou abaixo de R$ 5 desde o início de fevereiro. Por volta das 10h25 (horário de Brasília), a moeda voltou a ficar acima de R$ 5, mas ainda representando forte queda.



Já o Ibovespa opera em forte alta, perto dos 105 mil pontos. Além do IPCA, o novo arcabouço fiscal também influencia na queda do dólar e na alta do Ibovespa.

Isso porque o mercado tem sinalizado positivamente aos ajustes no texto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem feito, apontando para o fechamento de brechas no projeto.