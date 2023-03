FreePik/katemangostar Contas públicas fecham janeiro em déficit

As contas do governo federal fecharam o mês de feveriro com déficit primário de R$ 41 bilhões, de acordo com dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional nesta quinta-feira (30). Este é o pior resultado para um mês de fevereiro em toda a série histórica, que teve início em 1997.



O dado indica que as despesas do governo foram R$ 41 bilhões mais altas que as receitas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Quando as receitas superam as despesas, temos um superávit primário, assim como aconteceu em janeiro, quando houve superávit de R$ 78,3 bilhões.

De acordo com o último relatório do governo, a previsão é de que as contas públicas encerrem o ano com déficit de R$ 107,6 bilhões . Até o momento, o acumulado de janeiro e de fevereiro é de superávit de R$ 38 bilhões, em valores corrigidos.

Nesta quinta-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que é possível que o resultado seja melhor do que o estimado anteriormente, por conta de medidas que o governo vai anunciar em abril para recompor a receita. Segundo Ceron, o déficit anual pode ser de cerca de R$ 50 bilhões.



Em apresentação nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o novo arcabouço fiscal deve garantir déficit público zerado no ano que vem e superávit nos dois anos seguintes.