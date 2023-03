O Dia INSS

Associação Brasileira de Bancos (ABBC) avaliou nesta terça-feira (28) como "importante" o ajuste no teto de juros cobrado nos empréstimos consignados e nas operações do cartão consignado a beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), promovido pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS).

O CNPS aprovou o aumento do teto dos juros do crédito consignado para beneficiários do INSS para 1,97% ao mês, após a taxa ser definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais cedo, em reunião com ministros. Já os juros do cartão consignado subiram para 2,89%.

Segundo as instituições financeiras, esse patamar de juros permitirá a retomada da oferta. Depois que o CNPS reduziu os juros sem diálogo com os bancos, mais de uma dezena de instituições interrompeu a oferta do crédito, entre eles, os bancos públicos.

"Apesar dos índices abaixo do esperado pelas instituições financeiras, as novas taxas permitem alcançar os objetivos de oferecer alternativas de empréstimos mais acessíveis e em consonância com as iniciativas do governo de fomentar o crédito no país", diz a ABBC.

O empréstimo consignado do INSS está suspenso em diversos bancos há quase duas semanas, desde que a taxa máxima de juros caiu de 2,14% ao mês para 1,70% ao mês, também por decisão do CNPS.

A ABBC diz que o ajuste é "resultado dos esforços conjuntos entre as autoridades públicas e do sistema financeiro" e "levou em conta a estrutura de custos dos serviços."

A decisão quanto ao restabelecimento da oferta de crédito caberá a cada instituição financeira, levando em conta os novos tetos estabelecidos.