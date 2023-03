José Cruz/Agência Brasil - 08/07/2016 Empresas de mobilidade teriam aumentado preço por conta da alta demanda

O Procon-SP notificou nesta sexta-feira (24) a Uber e a 99 após denúncias de que as empresas teriam usado a tarifa dinâmica na quinta-feira (23), cobrando a mais dos passageiros em dia de greve que paralisou algumas linhas de metrô em São Paulo.



De acordo com o órgão de defesa do consumidor, a prática impacta "as opções de deslocamento do consumidor". "O objetivo do Procon-SP é entender se houve alguma alteração nos critérios de formação da chamada tarifa dinâmica, especificamente em função da greve, e que possa ter alterado a fórmula adotada normalmente pelas empresas; ou seja, uma regra de cálculo diferente daquela utilizada em dias normais e que já é de conhecimento dos clientes", afirma Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.

Até a próxima terça-feira (28), as empresas precisam informar:

quais parâmetros foram utilizados para aplicação do preço dinâmico na quinta-feira;

se foram calculados sob os mesmos critérios adotados em dias em que há congestionamentos "normais", sem uma causa atípica, como a greve;

se o consumidor é informado da aplicação de uma eventual precificação diferenciada e como essa informação é repassada para ele.

A reportagem entrou em contato com a Uber e com a 99, mas não recebeu retorno até o momento desta publicação. Assim que houver esclarecimentos, a matéria será atualizada.