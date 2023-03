FreePik Preço da gasolina cai 1,06% na cidade de São Paulo na 3ª semana de março, com preço médio de R$ 5,432 na bomba

Na terceira semana de março de 2023, o preço médio do litro da gasolina no município de São Paulo foi de R$ 5,432, o que representa uma redução de 1,06% em relação à média registrada na semana anterior, quando foi de R$ 5,490. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos da capital paulista entre os dias 13 e 19 de março.

Considerando os preços praticados nos diferentes bairros da cidade, houve grande variação. O bairro com a gasolina mais cara foi Jardim América, com valor médio de R$ 7,190 o litro. Já o preço mais barato foi encontrado no Jardim Peri, a R$ 4,540 o litro. A diferença entre os dois valores é de 58,4%.

Veja, abaixo, a relação dos dez bairros com a gasolina mais cara e dos dez bairros com a gasolina mais barata no município de São Paulo.

Menores preços

Bairro Valor médio (R$)



Jardim Peri 4,540

Imirim 4,808

Parque Boa Esperança 4,857

Pari 4,862

Jose Bonifácio 4,879

Vila Jaguara 4,887

Socorro 4,890

Vila Nova Curuçá 4,890

Chácara Califórnia 4,940

Vila Lageado 4,980

Maiores preços

Bairro Valor médio (R$)



Vila Olímpia 6,865

Chácara Itaim 6,890

Cidade Monções 6,990

Consolação 6,990

Santa Cecília 6,990

Parque Colonial 6,990

Planalto Paulista 6,990

Lapa 6,990

Pinheiros 6,990

Jd. América 7,190