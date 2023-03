Divulgação Fábrica da Stellantis em Goiana (PE) terá produção pausada

As montadoras Hyundai e Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citröen, confirmaram nesta segunda-feira (20) que darão férias coletivas aos funcionários, suspendendo produções em algumas fábricas. Em fevereiro, a Volkswagen já tinha feito uma pausa por falta de peças.



Agora, além da falta de componentes, uma demanda mais fraca de vendas também é citada.

É o argumento usado pela Hyundai. "A ação tem como objetivo adequar os volumes de produção para o mês de março, evitando a formação de estoques e acompanhando a dinâmica do mercado interno de veículos para o primeiro trimestre do ano. Os volumes originais de produção programados para os demais meses de 2023 permanecem inalterados", afirmou a empresa, em nota.

Já a Stellantis, que vai interromper a produção em uma de suas fábricas, que produz os carros Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander e Fiat Toro, cita a necessidade de "ajustar o volume de produção à disponibilidade de componentes".

As pausas anunciadas pelas empresas são as seguintes:



Stellantis - planta de Goiana (PE)

Pausa de um de três turnos entre 22/03 e 10/04 e dos outros dois turnos entre 27/03 e 06/04. As demais plantas da empresa não foram afetadas.

Hyundai - planta de Piracicaba (SP)

Pausa dos três turnos de produção e de equipes administrativas entre os dias 20/03 e 03/04. Essa medida não inclui as operações da fábrica de motores, localizada no mesmo complexo industrial, que seguirão normalmente.