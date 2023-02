Divulgação/Volkswagen Fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP) é a única que continuará operando

A Volkswagen anunciou nesta terça-feira (14) que vai suspender temporariamente a produção no Brasil. Três das quatro fábricas da empresa no país serão afetadas, e os funcionários entrarão em férias coletivas.



De acordo com a montadora, a pausa na produção se dá por falta de peças, em meio a uma crise global de escassez de componentes. As fábricas de São Bernardo do Campo (SP), São José dos Pinhais (PR) e São Carlos (SP) serão afetadas.

Nas duas primeiras, as férias coletivas começam em 22 de fevereiro e terminam em 3 de março; já em São Carlos, o período de pausa é de 20 de fevereiro a 1º de março.

Apenas no caso de São Bernardo do Campo, a pausa já era esperada. "Os dias de parada já estavam programados desde o ano passado e fazem parte da estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes", afirmou a empresa.

A fábrica de Taubaté (SP), a maior do Brasil, é a única que não terá a produção pausada, trabalhando normalmente, com dois turnos de produção.



A falta de peças já vem afetando a Volkswagen há algum tempo. No ano passado, a empresa chegou a anunciar algumas pausas . Em julho, houve a suspensão da produção em três turnos em Taubaté e, em agosto, 800 funcionários tiveram os contratos temporariamente suspensos.